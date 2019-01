To je naš LUKA! Svet se mu klanja, on pa mirno pravi: Nikoli ne bom rekel, da sem pa zdaj ... Ekipa Slovenski košarkar Luka Dončić v dresu Dallas Mavericks še naprej kaže predstave, vredne nastopa na tekmi zvezd severnoameriške lige. Devetnajstletniku je proti Toronto Raptors uspela najboljša tekma kariere v NBA, saj je s 35 točkami, 12 skoki in 10 podajami postal prvi najstnik z dvema trojnima dvojčkoma. A tudi to ni bilo dovolj za zmago.



