Pretep štirih pijanih, odgovarjala bo tudi natakarica 24ur.com V mariborskem lokalu so se stepli štirje moški. Ob prihodu policije sta se dva umirila, dva pa ne, zato so ju prijeli. Vsaj enemu pa se glava tudi v "marici" ni ohladila, med prevozom je toliko časa brcal v vrata vozila, da so ta padla s tečajev. Postopek so sprožili tudi proti natakarici, ki je že pijani četverici točila alkohol.

