Prepoved obiskov na oddelku za pljučne bolezni UKC Maribor Dnevnik Zaradi povečanega števila obolelih z gripo in gripi podobnimi obolenji so prepovedani obiski na oddelku za pljučne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor. Prepoved velja do preklica, so danes sporočili. sta

Sorodno

Oglasi Omenjeni Klinični center

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Miro Cerar

Tomaž Lisec

Dejan Prešiček