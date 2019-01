Družba Petrol je odprla jubilejno 500. prodajno mesto, s čimer odločno sledi strategiji do leta 2022. Občina Mengeš je odslej tako bogatejša za novo Petrolovo prodajno mesto, zgrajeno po vseh najnovejših in najmodernejših standardih. Kupcem ponuja široko paleto različnih trgovinskih izdelkov, jedi iz programa mini Fresh in možnost opravljanja številnih storitev, kot so vplačilo loto listka, športn ...