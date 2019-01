Gasilci in policisti s psi so vadili na objektu, ki ga je zajel požar Primorske novice Na območju letališča Portorož sta konec tedna potekali dve vaji, in sicer vaja policistov s specialističnimi službenimi psi ter gasilska operativna vaja na temo gašenja notranjih požarov v objektu.

