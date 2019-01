Ptujska občina se bo letos zadolžila za 1,7 milijona evrov Lokalec.si Mestni svetniki in svetnice Mestne občine Ptuj so danes sprejeli osnutek proračuna za leto 2019. Koliko je v tem proračunu tistega, kar kaže na prisotnost nove vlade na čelu ptujske občine? Po besedah županje Nuške Gajšek, manj, kot bi si želela. V proračunu težkem 32,3 milijona evrov, predvidevajo 31,2 milijona evrov prihodkov in 29,9 milijona […]

