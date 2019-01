Ljubljana: Predlagali podražitev mestnega avtobusa, parkirnine in grobnine RTV Slovenija Ljubljanska občina predlaga dvig cen več storitev, ki jih nudijo njene javne službe. Za 10 centov bi dvignili cene enkratne vozovnice LPP-ja in hkrati potnikom ponudili letno vozovnico za 365 evrov. Podražili bi tudi parkirnine in grobnino.

Sorodno Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dejan Prešiček

Luka Dončić

Violeta Tomić

Borut Pahor