V živo: Budućnost ušla Olimpiji Sportal Zadnjo tekmo 17. kroga lige ABA v Tivoliju pravkar igrajo košarkarji Olimpije in prvaka Budućnosti, ki trenutno zaseda četrto mesto. Tekmo lahko spremljate v neposrednem prenosu na Planet 2. Krka je v nedeljo na obračunu zadnjeuvrščenih moštev ugnala Zadar in prišla do pomembne zmage v boju za obstanek.

Sorodno







Oglasi