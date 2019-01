V EU-ju še naprej velika grožnja kibernetskih napadov RTV Slovenija Glede na poročilo agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (Enisa) so kibernetske grožnje v EU-ju še vedno velike. Tehnike in motivi kibernetskih kriminalcev so se spremenili, pomembna njihova tarča pa so postali kriptorudarji.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Ljudmila Novak

Dejan Prešiček

Dejan Židan

Lojze Peterle