Po Kubi pustošil najmočnejši tornado v skoraj 80 letih RTV Slovenija Havano in okolico je prizadel tornado, ki je terjal najmanj štiri smrtne žrtve, skoraj 200 ljudi pa je ranjenih. Sunki vetra so uničevali dele stavb, odkrivali strehe in prevračali vozila.

