Novembra 2016 so v slovensko ustavo vnesli člen 70. a, ki med drugim določa tudi, da ima vsakdo pravico do pitne vode. Po 18- mesečnem roku, ki je bil določen za uskladitev zakonodaje z ustavo, smo prišli do zaključka, da se položaj tistih, ki niso imeli dostopa do čiste pitne vode ni izboljšal, in da je bil zapis v ustavo le populizem, takratne vsebinsko prazne vlade Mira Cerarja.