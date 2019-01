New Jersey do redke zmage v gosteh Ekipa Hokejisti New Jersey Devils so v severnoameriški ligi NHL s 6:3 ugnali Pittsburgh Penguins in zabeležili komaj šesto zmago v gosteh, kar je najslabši dosežek med vsemi moštvi. Na drugi tekmi večera je Philadelphia Flyers s 3:1 ugnala Winnipeg Jets.



Več na Ekipa24.si

Sorodno

Oglasi