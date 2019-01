ZDA dosegle osnutek sporazuma o premirju s talibani Dnevnik ZDA in afganistanski talibani so dosegli načelni dogovor o osnutku sporazuma, ki bi prinesel mir v deželo pod Hindukušem in omogočil umik ameriških vojakov iz te države, je za New York Times povedal posebni ameriški odposlanec Zalmay Khalilzad. V...

Sorodno







Oglasi