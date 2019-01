Američan na spletu objavil podatke 14.200 pacientov, okuženih z virusom HIV 24ur.com V Singapurju so bile na spletu objavljene zdravstvene kartoteke 14.200 pacientov, ki so okuženi z virusom HIV, so v ponedeljek sporočili s tamkajšnjega ministrstva za zdravje. Med prizadetimi pacienti so tako Singapurci kot tujci.

