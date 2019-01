Zdravniki proti evtanaziji: Naše poklicno poslanstvo je usmerjeno k ohranjanju življenja 24ur.com Potem ko je odprto pismo upokojene učiteljice spodbudilo razpravo o evtanaziji, so svoje povedali tudi predstavniki zdravnikov. Njihovo stališče ostaja odklonilno: "Zdravniki ne bomo dovolili, da nas kdorkoli sili v dejanja, povezana z evtanazijo in aktivno pomočjo pri samomoru. Naše poklicno poslanstvo je usmerjeno k ohranjanju življenja," so zapisali.

