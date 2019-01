Kar 20 let je igral loto z enakimi številkami in končno zadel 1,67 milijona evrov Reporter Berlinčanu, ki je več kot 20 let igral loto z enakimi številkami, se je minuli konec tedna končno nasmehnila sreča, in to milijonska. V loterijski igri 6 od 49 je zadel kar 1,67 milijona evrov. Moški, katerega imena niso razkrili, je bil naročen na igro,

