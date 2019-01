Imate iphone? Pozor na prisluškovanje! Primorski dnevnik Tehnološki gigant Apple je sporočil, da bo odpravil napako na aplikaciji Facetime na napravah iphone, ki drugim omogoča dostop do mikrofona in kamere, preden se oseba oglasi na klic. Nedavno je po spletu zaokrožil posnetek, na katerem prikažejo, kako se lahko izkoristi napako in vdre v zasebnost posameznika. Izredno preprosto je izkoristiti napako na aplikaciji Facetime ter prisluškovati in vklopit ...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Apple

iPhone

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Primož Peterka

Miro Cerar

Dejan Prešiček