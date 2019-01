V Vanganelu pri Kopru je sinoči mlajši oborožen moški ukradel denar iz trgovine. Imel je v roki manjšo pištolo in z njo zagrozil prodajalki. Iz blagajne je pobral denar in pobegnil, so sporočili iz koprske policijske uprave in navedli, da je fant visok približno 170 cm, močnejše postave, oblečen pa je bil v sivo trenerko s kapuco.