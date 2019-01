Oslabljeni in utrujeni Kamničani favorizirani Monzi odščipnili niz SiOL.net Odbojkarji Calcit Volleyja so na prvi tekmi četrtfinala pokala Challenge v Monzi z 1:3 v nizih z domačo Vero Volley. Kamničani so tekmo odrli sanjsko, dobili prvi niz, nato pa so Italijani stopili na plin in tekmo gladko obrnili v svojo korist.

