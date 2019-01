Skupina TPV, ki letos zaznamuje 30 let delovanja, je lansko poslovno leto končala v okvirih predlanskega, kar pomeni, da so skupni prihodki znašali približno 153 milijonov evrov, čistega dobička pa je bilo za približno tri milijone evrov, je ob robu današnjega 6. Dneva inovativnosti TPV povedal predsednik poslovodstva Marko Gorjup. Ob tem so v novomeški družbi lani pridobili nekaj pomembnih naroč ...