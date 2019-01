Guingamp piše zgodovino: po PSG-ju izločil še Monaco Sportal V uvodnem polfinalu francoskega ligaškega pokala je Guingamp po preobratu (zaostajali so 0:2) in kazenskih strelih s 3:2 izločil Monaco in se prvič v zgodovini uvrstil v finale pokala. Gostitelji, pri katerih je slovenski vratar s srbskim potnim listom Denis Petrić na stranskem tiru, so v osmini finala presenetili PSG, zdaj pa so strli še tekmeca, ki se je v prvenstvu znašel v ogromnih težavah, sa...

