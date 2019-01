Avstrijska veleposlanica, mag. Sigrid Berka, in predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu, dekan Ivan Olip, sta danes dopoldne v prostorih Trubarjeve hiše literature v Ljubljani devetim nevladnim in nedobičkonosnim ustanovam na področju Republike Slovenije in Slovenski čitalnici v Čabru na Hrvaškem podarila pester izbor knjig slovenskih in avstrijskih avtorjev in avtoric. Knjige v vrednosti 50.000 evr ...