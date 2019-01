Pogrešajo mladoletno Laguo Alvarez Norkis Maribel Primorske novice Policisti policijske postaje Moste so bili obveščeni, da je pogrešana mladoletna Lagua Alvarez Norkis Maribel iz Ljubljane. Oblečena naj bi bila v sivo trenirko in črno jakno s krzneno belo kapuco, so sporočili s PU Ljubljana.

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Boris Kobal

Marjan Šarec

Ilka Štuhec

Zoran Janković