Mrakova in Macarolova deseti po prvem dnevu v Miamiju Primorske novice Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na svetovnem pokalu, ki se je začel v Miamiju, po prvem dnevu deseti (21 točk). Vodita Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar, ki sta zmagali v obeh regatah (2 točki). V razredu 49er sta Peter Janežič in Sebastian Prinčič na 30. mestu (42).

