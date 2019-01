Novogoriško Komunalo kupuje Sergej Racman? Primorske novice S Salonita so sporočili, da so prodali svoj delež v Komunali Nova Gorica, vendar ne želijo razkriti, kdo je kupec. Po neuradnih informacijah naj bi bilo to eno od podjetij iz kroga Sergeja Racmana. Racman svojega sodelovanja v poslu ne zanika, a svojih investicijskih namenov tudi ne želi komentirati.

