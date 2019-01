V prometni nesreči pri Sv. Trojici umrla ena oseba Lokalec.si Policisti so sporočili, da so bili ob 12.23 obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na regionalni cesti Spodnja Senarska – Lenart, pri odcepu za Sv. Trojico. Udeleženi sta osebno in tovorno vozilo. Ena oseba je v nesreči umrla. Ogled kraja dogodka bodo opravili policisti postaje prometne policije Maribor, tam so tudi gasilci. Po poročanju […]

Sorodno























Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Boris Kobal

Ilka Štuhec

Peter Prevc

Marjan Šarec