V Nemčiji razbili skupino pedofilov Dnevnik Nemški preiskovalci so aretirali tri moške, ki so pri kraju Lüdge v osrednji Nemčiji snemali otroško pornografijo in zlorabili najmanj 23 otrok. Tožilstvo proti njim vodi preiskavo zaradi spolne zlorabe otrok v več kot 1000 primerih, poroča nemška...

