Ilka Štuhec: »Naslova iz St. Moritza mi nihče ne more vzeti. Tistega ne branim. Napadam novega.« Demokracija Slovenski reprezentanti v alpskem smučanju in trenutno najvišje uvrščena slovenska smučarka Ilka Štuhec so na novinarski konferenci v Celju predstavili načrte v zaključnem delu sezone. Pred odhodom na svetovno prvenstvo v Aareju tekmovalke čakata tekmi svetovnega pokala v Mariboru, moške pa preizkušnji v Garmisch-Partenkirchnu.

