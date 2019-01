Brez senzacije: Trentino pokazal zobe tudi Kamniku SiOL.net V pokalu CEV so se začeli boji za uvrstitev v polfinale. V švicarskem mestecu Amriswil je gostoval Trentino in proti slovenskemu blokerju Matevžu Kamniku in njegovim soigralcem potrdil vlogo favorita z gladko zmago s 3:0 v nizih. Slovenski reprezentant je svetovnim klubskim prvakom dal dve točki. Možnosti, da se v tem obračunu zgodi čudež, je pred povratnim srečanjem bore malo.

