Brez domače postelje, brez napovedi, a z jasno idejo Sportal Ilka Štuhec bo sicer zaradi vloge prave domačinke in izjemnosti v hitrih disciplinah verjetno prva zvezdnica domače vrste na 55. Zlati lisici, a do najvišjih pričakovanj bi morala biti kljub nedavnim zdravstvenim težavam in progi, ki ji ni pisana na kožo, upravičena Meta Hrovat.

