Izbrane skladbe za festival Slovenska polka in valček 2019 RTV Slovenija Na vabilo za sodelovanje na izboru Slovenska polka in valček 2019 je prispelo 81 prijav. Izmed vseh prijav je strokovna komisija izbrala 24 skladb – 12 polk in 12 valčkov.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ilka Štuhec

Boris Kobal

Peter Prevc

Marjan Šarec