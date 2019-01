Nagrajeni za skrbno obnovljene domačije Primorske novice Devet primorskih stavb je Združenje zgodovinskih mest v sodelovanju z ljubljansko fakulteto za arhitekturo in zavodom za varstvo kulturne dediščine včeraj nagradilo za zgledno in strokovno obnovo. Iz vse Slovenije je nagrajenih 17. Priznanje so prejele obnovljene domačije, gospodarska poslopja in cerkve v Goriških Brdih, Idriji in na Krasu.

