Domov za starejše veliko premalo, čakalna vrsta vse daljša #video SiOL.net Požar, ki se je v torek zgodil na negovalnem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice in tvegal dve žrtvi, tretjo osebo so zaradi hudih poškodb prepeljali v intenzivno terapijo, je sprožil tudi vprašanje, zakaj so oddelki za zdravstveno nego polni ljudi, ki so praviloma končali zdravljenje in bi morali domov v domačo oskrbo ali v domove za starejše. Slednjih pa je premalo - na 136 lokacijah po Slovenij...

Sorodno











































Oglasi Omenjeni Maribor

Škofja Loka Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Boris Kobal

Luka Dončić

Jernej Pikalo

Marjan Šarec