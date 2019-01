Grozen večer za Ronalda, a žal tudi za Iličića. Sportal Atalanta, Fiorentina in Milan so prvi trije polfinalisti italijanskega nogometnega pokala. Atalanta, za katero je igral tudi Josip Iličić, a se že sredi prvega polčasa poškodoval, je šokirala Juventus Cristiana Ronalda in ga premagala s 3:0. V četrtek se bo za mesto med najboljšimi štirimi z Interjem v Milanu potegoval še Samir Handanović, ki bo gostil rimski Lazio.

