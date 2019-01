“Takoj sem videl, da želi Svetina resnično nekaj narediti” Primorske novice “Zame sta bistvo človek in človečnost in na podlagi tega bomo določali tudi teme,” je o prioritetah, ki jih bo imel kot varuh človekovih pravic, dejal Peter Svetina. Najbolj mu je pri srcu delo z ranljivimi skupinami, s čimer se ukvarja vse življenje. Priložnost, da razvije in zagotovi trajna in kakovostna delovna mesta za invalide, mu je pred desetletjem dala tudi Pivka.

