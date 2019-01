Dončić grdo zgrešil prvo trojko, se nasmehnil, nato končal pri številki 999 #video SiOL.net Dallas Mavericks so prišli do pomembne zmage na gostovanju pri New York Knicks (114:90). Za Luko Dončića je bilo to prvo gostovanje v legendarni dvorani Madison Square Garden. Met za tri točke mu ni stekel, zato pa je navdušil z nekaj potezami, tudi slovenske navijače, ki so bili na tekmi. Le še točka mu manjka do prve tisočice v ligi NBA. Miami Heat izgubil proti Chicago Bulls.

Sorodno

































Oglasi