Moški z nožem večkrat zabodel 31-letnico 24ur.com V torek sredi dneva je 35-letnik v Kočevju napadel bivšo partnerico in jo večkrat zabodel. Po napadu je pobegnil, policisti pa so ga izsledili in ga pridržali.

