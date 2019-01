S februarjem nekatere družine upravičene do višjih socialnih transferjev Dnevnik Meje dohodkov, na podlagi katerih bodo za letošnje leto ugotavljali upravičenost do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca in pravice do subvencije malice za dijake, se bodo s petkom dvignile. Za nekatere družine to pomeni,...

