V EU beležimo gospodarsko rast, brezposelnost se niža 24ur.com Območje z evrom je lani zabeležilo 1,8-odstotno gospodarsko rast, a BDP se je v primerjavi z letom 2017, ko je znašal 2,4 odstotka, močno upočasnil, kar gre pripisati predvsem negotovostim, povezanim s trgovinsko vojno med ZDA in Kitajsko ter brexitom. Najnižjo stopnjo brezposelnosti so decembra beležile Češka, Nemčija, Poljska in Nizozemska.

