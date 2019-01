Nadaljevanje sojenja Jankoviću: Donacijo v pogodbi pravno zapakirali kot “odškodnino”, nekdanji svet Nova24TV Sojenje ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, obtoženemu zlorabe položaja v zadevi Gratel, se je danes nadaljevalo z zaslišanjem prič. Lastnik in prokurist Gratela Jurij Krč, ki je dal Ljubljanskemu gradu za tožilstvo sporno donacijo, je na ljubljanskem okrožnem sodišču dejal, da je bila to le normalna in pričakovana izpolnitev pogodbe. Pričal je tudi nekdanji svetovalec T2 Miran […]

Sorodno







Oglasi Omenjeni Gratel

Ljubljana

T-2

Zoran Janković Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ilka Štuhec

Marjan Šarec

Zoran Janković

Milan Mandarić