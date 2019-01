#video Mraz jim je prišel do kosti: Ruski spopad traktorjev in čikaški kradljivci plaščev Dnevnik V zimskem času z območji, kjer vladajo snežne razmere, prihaja nemalo nenavadnih novic iz kronike. V ruski prestolnici so videokamere ujele “spopad” traktorjev, v polarnem Chicagu pa so bili posneti nepridipravi, ki so pešcu ukradli plašč.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Rusija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Ilka Štuhec

Zoran Janković

Luka Dončić

Andreja Katič