Umrl mladoletnik, ki je padel z drugega nadstropja ljubljanske šole SiOL.net Okoli enajste ure so bili policisti Policijske uprave Ljubljana obveščeni o tem, da je z okna ene od stavb v Ljubljani padel mladoletnik in se hudo poškodoval. Odpeljali so ga v ljubljanski klinični center (UKC), kjer je za posledicami poškodb umrl.

