Na PZS opozarjajo: Za planinske koče in planinske poti zmanjkuje denarja #video Sportal Ali so planinske koče in planinske poti pomemben del turizma ali zgolj nebodigatreba, ki sloni na plečih prostovoljcev, so se danes na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani spraševali na posvetu z naslovom Planinska infrastruktura – podpora razvoju turizma ali zgolj njegov pastorek. Želijo si, da bi njihov glas slišala tudi širša javnost.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Ljubljana

Nemčija

SiOL Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Ilka Štuhec

Zoran Janković

Luka Dončić

Andreja Katič