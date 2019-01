Polarni vrtinec, ki je v teh dneh zajel srednji zahod ZDA, ne more prodreti v Evropo, je danes za STA zagotovil dežurni meteorolog na Agenciji za okolje (Arso) Jure Cedilnik. Kot je pojasnil, prodor polarnega mraza sicer ni nič nenavadnega in se pojavi vsake toliko let, kot se je na primer nekaj podobnega zgodilo lani v Evropi.