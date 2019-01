Zidanškova po drami in preobratih do četrtfinala na Tajskem Ekipa Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je po zmagi nad Američanko Jennifer Brady s 6:3, 0:6 in 7:6 (9) uvrstila v četrtfinale teniškega turnirja WTA v Hua Hinu na Kitajskem. Za polfinale bo igrala s 106. igralko sveta, 26-letno Viktorijo Golubić iz Švice.



