Patrioti tako osovraženi, da je v bolničnici pristala tudi njihova maskota #video Sportal V 53. finalu ameriške nogometne lige NFL se bosta v nedeljo pomerili moštvi New Orleans Patriots in Los Angeles Rams. Patriots so najuspešnejša dinastija lige in tudi eden od najbolj osovraženih klubov v ZDA. Njihov podajalec Tom Brady na novo piše knjige rekordov, nastopil bo že na svojem devetem super bowlu. Zbrali smo deset tem, o katerih se v ZDA govori v tednu pred nedeljskim super bowlom LIII.

