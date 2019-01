Kadri in denar Dnevnik V podjetju Manpower Group so opravljali raziskavo o težavah podjetij pri iskanju delavcev in so o tem problemu povprašali delodajalce iz 43 držav. Podjetja imajo namreč hude težave pri iskanju talentiranih kadrov, tudi v Sloveniji, so ugotovili. Kar...

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Ilka Štuhec

Zoran Janković

Meta Hrovat

Luka Dončić