Evropske volitve: Sredinske stranke po polžje in tipajoče do skupne liste Dnevnik Sredinski trojček LMŠ, SMC in SAB je včeraj polagal temelje oblikovanju skupne liberalne liste Alde na prihodnjih evropskih volitvah. Končna usoda projekta bo znana po srečanju vseh treh predsednikov strank, po informacijah iz LMŠ do 15. februarja....

