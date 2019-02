17. redna seja Vlade RS Vlada RS Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o kazenskem postopku . Osnovni cilj predloga zakona je implementacija t.i. Direktive o žrtvah (Direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 10. 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj), kjer Republika Slovenija že več let zamuja. Poleg tega predlog novele vsebuje tudi pomembne...

