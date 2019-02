Znani Slovenci, ki ne praznujejo valentinovega SiOL.net Valentinovo pri nas že dolgo praznujemo, vendar je imelo nekoč drugačen pomen. To ni bil praznik zaljubljencev, temveč dan, ko je sveti Valentin kmetom prinesel ključe do korenin, zato naj bi se na ta dan začela prva kmečka opravila. A sčasoma smo tudi mi ta dan začeli povezovati z zaljubljenostjo in izkazovanjem naklonjenosti, kot so to počeli v Ameriki in preostali Zahodni Evropi. Pa vendar mnog...

